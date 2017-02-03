Последние новости
21 января 2017 года в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась Экуменическая встреча, в которой участвовали представители...
В Новосибирске с 10 по 14 января проходит II Сибирский органный форум с участием прославленного органиста-виртуоза, профессора Гюнтера РОСТА из...
Фотоальбомы
3 февраля 2017 года в Новосибирске завершилась встреча сестер Преображенской епархии.
21 января 2017 года в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась Экуменическая встреча, в которой участвовали представители...
14 января в Католическом Кафедральном Соборе Преображения Господня состоялся концерт оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя в...
12 января в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась встреча представителей СМИ со специальным гостем II Сибирского...
20 ноября 2016 года в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске, епископ Иосиф Верт рукоположил во священники диакона Дениса Марчишина.
Концерт органной музыки маэстро Чезаре Манчини из г. Сиены в Кафедральном Соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской Матери всех народов
10 сентября 2016 года в отдаленном районе Караганды в Майкудуке в приходе Святого Иосифа состоялась Святая Месса накануне беатификации о. Владислава...
Последний день включил в себя встречу с юристами, которые дали участникам подробную консультацию о правах и обязанностях членов религиозных...
Во второй день участники встречи отправились на экскурсию по городу Владимир.
Музыкальная постановка по произведению Св. Иоанна Павла II «Римский Триптих» исполняет молодежь прихода Успения Пресвятой Богородицы г...
XXXI Всемирные дни молодежи в Кракове завершились 31 июля заключительной Святой Мессой, которую возглавил Папа Франциск. Больше публикаций вы сможете...
ВДМ Краков 2016. Паломничество в Campus Misericordiae. Ночное бодрствование с Папой Франциском. 30 июля
Завтра начинается ВДМ 2016! Последний день перед началом всеми ожидаемого события.
19 июня в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялась торжественное богослужение по случаю 25 лет епископской хиротонии...
16 июня второй день Пастырской конференции.
Второй день был посвящен 25-летию восстановления католических структур.
Фото: Наталья Гилева.
15 июня торжественной Мессой в Кафедральном Соборе Новосибирска началась трехдневная пастырская конференция, собравшая более 150 участников из 6...
8 июня завершился семинар для монашествующих и приходских музыкантов по литургической музыке, организованный Советом Сестер Преображенской Епархии и...
В Новосибирске с 6 июня начался семинар для монашествующих и приходских музыкантов по литургической музыке, организованный Советом Сестер...
22 мая 2016 года в Кафедральном Соборе Преображения Господня состоялось Торжество Пресвятой Троицы и праздник по случаю 60- летия монашеских обетов с...
7 апреля участники встречи отправились в Великий Новгород. По приезду состоялась Святая Месса в Храме Святых Апостолов Петра и Павла. После все...
6 апреля участники встретились с эссеистом и исследователем детского чтения Анной Вацлавовной Годинер и вместе учились анализировать тексты и...
5 апреля второй день встречи, полностью посвящен паломничеству по католическим храмам Санкт-Петербурга. Цель — увидеть живую историю Католической...
С 4 по 8 апреля в монастыре Св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге проходит встреча монашествующих, несущих своё служение на территории России и...
22 марта, в Страстной Вторник, в Кафедральном Соборе Преображения Господня города Новосибирска по уже сложившейся традиции во время Святой Мессы...
20 марта 2016 г. католики Новосибирска собрались в Кафедральном Соборе Преображения Господня, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье. В этот день...