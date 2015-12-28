Последние новости

2016 Новости 2016 СЕМИНАРИЯ, ПРИЗВАНИЕ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОГУ ЖИЗНЬ

Рукоположение в сан пресвитера диакона Дениса Марчишина

3 недели назад

20 ноября 2016 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске Епископ Иосиф Верт рукоположил в сан пресвитера выпускника Санкт...

Фотоальбомы

2016 Беатификация о. Владислава Буковинского ФОТОАЛЬБОМЫ

10 сентября 2016 года накануне беатификации о. Владислава Буковинского

4 месяца назад

10 сентября 2016 года в отдаленном районе Караганды в Майкудуке в приходе Святого Иосифа состоялась Святая Месса накануне беатификации о. Владислава...

2016 XXXI ВДМ Краков. Всемирные дни молодежи в Кракове ФОТОАЛЬБОМЫ

ВДМ в Кракове 2016. Campus Misericordiae Св. Месса на завершение

6 месяцев назад

XXXI Всемирные дни молодежи в Кракове завершились 31 июля заключительной Святой Мессой, которую возглавил Папа Франциск. Больше публикаций вы сможете...

2016 Пастырская конференция 2016 г. Новосибирск ФОТОАЛЬБОМЫ

Торжество по случаю 25-летия хиротонии монсеньора Иосифа Верта

7 месяцев назад

19 июня в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялась торжественное богослужение по случаю 25 лет епископской хиротонии...

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