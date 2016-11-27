В Новосибирске с 10 по 14 января проходит II Сибирский органный форум с участием прославленного органиста-виртуоза, профессора Гюнтера РОСТА из...
Последние новости
20 ноября 2016 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске Епископ Иосиф Верт рукоположил в сан пресвитера выпускника Санкт...
6 декабря 2016 года в Новосибирске в день Святого Николая состоялось празднование 25-летия служения «Каритас» в Западной Сибири.
С 21 по 23 октября Епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии и ординарий для католиков византийского обряда в России, посетил с пастырским...
с 4 по 6 ноября 2016 года в Новосибирске состоялась встреча семей Преображенской епархии под названием «Радость любви».
С 12 по 16 августа в реколлекционном центре «Вифлеем» в Мочище прошла формационная встреча катехизаторов, организованная Катехетической комиссией...
Первая неделя августа является важным периодом для верующих католиков всей Преображенской Епархии. Уже 5 августа с Вечерней Мессой епархия вступает в...
19 июня в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялась торжественное богослужение по случаю 25 лет епископской хиротонии...
с 15 по 17 июня в епархии Преображения Господня в Новосибирске состоялась очередная Пастырская Конференция, посвященная Юбилею Милосердия.
29 мая в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске, верующие католики праздновали Торжество Тела и Крови Христа, которые в России...
Фотоальбомы
21 января 2017 года в католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась Экуменическая встреча, в которой участвовали представители...
14 января в Католическом Кафедральном Соборе Преображения Господня состоялся концерт оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя в...
12 января в Католическом Кафедральном соборе Преображения Господня состоялась встреча представителей СМИ со специальным гостем II Сибирского...
20 ноября 2016 года в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске, епископ Иосиф Верт рукоположил во священники диакона Дениса Марчишина.
Концерт органной музыки маэстро Чезаре Манчини из г. Сиены в Кафедральном Соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской Матери всех народов
10 сентября 2016 года в отдаленном районе Караганды в Майкудуке в приходе Святого Иосифа состоялась Святая Месса накануне беатификации о. Владислава...
Последний день включил в себя встречу с юристами, которые дали участникам подробную консультацию о правах и обязанностях членов религиозных...
Во второй день участники встречи отправились на экскурсию по городу Владимир.
Музыкальная постановка по произведению Св. Иоанна Павла II «Римский Триптих» исполняет молодежь прихода Успения Пресвятой Богородицы г...
XXXI Всемирные дни молодежи в Кракове завершились 31 июля заключительной Святой Мессой, которую возглавил Папа Франциск. Больше публикаций вы сможете...
ВДМ Краков 2016. Паломничество в Campus Misericordiae. Ночное бодрствование с Папой Франциском. 30 июля
Завтра начинается ВДМ 2016! Последний день перед началом всеми ожидаемого события.
19 июня в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялась торжественное богослужение по случаю 25 лет епископской хиротонии...
16 июня второй день Пастырской конференции.
Второй день был посвящен 25-летию восстановления католических структур.
Фото: Наталья Гилева.
15 июня торжественной Мессой в Кафедральном Соборе Новосибирска началась трехдневная пастырская конференция, собравшая более 150 участников из 6...
8 июня завершился семинар для монашествующих и приходских музыкантов по литургической музыке, организованный Советом Сестер Преображенской Епархии и...
В Новосибирске с 6 июня начался семинар для монашествующих и приходских музыкантов по литургической музыке, организованный Советом Сестер...
22 мая 2016 года в Кафедральном Соборе Преображения Господня состоялось Торжество Пресвятой Троицы и праздник по случаю 60- летия монашеских обетов с...
7 апреля участники встречи отправились в Великий Новгород. По приезду состоялась Святая Месса в Храме Святых Апостолов Петра и Павла. После все...
6 апреля участники встретились с эссеистом и исследователем детского чтения Анной Вацлавовной Годинер и вместе учились анализировать тексты и...
5 апреля второй день встречи, полностью посвящен паломничеству по католическим храмам Санкт-Петербурга. Цель — увидеть живую историю Католической...
С 4 по 8 апреля в монастыре Св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге проходит встреча монашествующих, несущих своё служение на территории России и...
22 марта, в Страстной Вторник, в Кафедральном Соборе Преображения Господня города Новосибирска по уже сложившейся традиции во время Святой Мессы...
20 марта 2016 г. католики Новосибирска собрались в Кафедральном Соборе Преображения Господня, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье. В этот день...
13 марта 2016 года в Приходе Трех Святителей в городе Мегион, Ханты-Мансийский АО-ЮГРА. Последний день перед Великим постом. В этот день все просят...
3 февраля 2016 г. Третий день Встречи сестер Преображенской Епархии. В этот день о. Иван Лега представил доклад на тему «Милосердны как...
2 февраля состоялся праздник Сретение Господне. Этот праздник отмечается также как день посвященной Богу жизни. На торжественную Мессу в Кафедральном...