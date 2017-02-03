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2016 Беатификация о. Владислава Буковинского ФОТОАЛЬБОМЫ

10 сентября 2016 года накануне беатификации о. Владислава Буковинского

5 месяцев назад

10 сентября 2016 года в отдаленном районе Караганды в Майкудуке в приходе Святого Иосифа состоялась Святая Месса накануне беатификации о. Владислава...

2016 XXXI ВДМ Краков. Всемирные дни молодежи в Кракове ФОТОАЛЬБОМЫ

ВДМ в Кракове 2016. Campus Misericordiae Св. Месса на завершение

6 месяцев назад

XXXI Всемирные дни молодежи в Кракове завершились 31 июля заключительной Святой Мессой, которую возглавил Папа Франциск. Больше публикаций вы сможете...

2016 Пастырская конференция 2016 г. Новосибирск ФОТОАЛЬБОМЫ

Торжество по случаю 25-летия хиротонии монсеньора Иосифа Верта

8 месяцев назад

19 июня в Кафедральном Соборе Преображения Господня в Новосибирске состоялась торжественное богослужение по случаю 25 лет епископской хиротонии...

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