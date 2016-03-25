Анонс концерта Иоганна Труммера (орган) и Олеси Журавкиной (меццо-сопрано)

Концерты в соборе на Горького 100

13 января 19:30

Рождественская музыка для голоса и органа

Иоганн Труммер (орган, Австрия)

Олеся Журавкина, меццо-сопрано

В программе: Иоганн Себастьян Бах, Луиджи Керубини, Ференц Лист и др.

Иоганн Труммер — священник, органист, профессор Университета искусств в Граце (Австрия). Сфера его деятельности чрезвычайно разнообразна: он активно гастролирует в странах Западной Европы, Азии и России; является членом Коллегии Баховского общества в Германии; принимает самое деятельное участие в работе Комиссии по сохранению исторических памятников и органов Австрии. В начале 1980-х профессор Иоганн Труммер основал на Филиппинах органные мастерские. Ежегодно под его руководством там проводится фестиваль на единственном в мире бамбуковом органе. В Граце им был организован органный конкурс «И. С. Бах и современная музыка».

В Россию Иоганн Труммер впервые приехал в 1986 году, с тех пор его визиты в нашу страну стали регулярными.

Олеся Журавкина (меццо–сопрано) — лауреат международных конкурсов

Окончила Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова (фортепианное и вокальное отделения). В 2005 году окончила Государственную классическую академию им. Маймонида (Москва) по специальности «академический вокал».

Принимала участие в мастер-классах Майкла Чанса (контртенор), Деборы Йорк (сопрано), Елены Витман (меццо-сопрано), Матиаса Рексрота (контртенор), Маркуса Вилера (основы правильного пения на немецком языке).

После учебы в Москве по контрактной системе работала солисткой в театре «Арбат-опера», театре «Early music», Московской филармонии, выступала с концертами в лютеранских соборах, Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина.

С 2008 года по настоящее время является солисткой Новосибирской государственной филармонии.

Олеся Журавкина была выбрана Интернациональной Бахакадемией (г. Штутгарта, Германия) для мастер-классов, которые прошли в конце лета – начале осени 2017 года.

Мастер-классы проходили под руководством таких известных исполнителей барочной музыки, как Андреас Шолль (контртенор), Питер Харви (бас), Йос ван Фельдхофен (дирижёр, баховед), Ханс — Кристоф Радеманн (директор Бахакадемии в Штутгарте, дирижёр).

Вместе с музыкантами и педагогами Олеся Журавкина работала над программой курса, в который вошли «Страсти по Иоанну» Иоганна Себастьяна Баха, кантаты № 146, 147, 149, а так же — над жанром «Lied».

По окончании мастер-классов Олеся выступила в концертах Musikfest Stuttgart 2017 «Freiheit» (ежегодный Музыкальный фестиваль Штутгарта.