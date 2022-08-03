Антон Брукнер, Симфония № 8 до минор, WAB 108 — IV. Finale

18 апреля 2022 года в кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в рамках II Международного фестиваля «Сибирские Валторновые Дни» состоялся концерт «Валторна – Глас Божий».

Художественный руководитель фестиваля Никита Янковский

«Сибирский хор валторн»: Андрей Карапищенко, Игорь Карзов, Станислав Авик, Вадим Шведчиков, Никола Чирич, Олег Егоров, Никита Янковский, Захар Никифоров, Андрей Симонов, Андрей Фролов, Алексей Антропов, Дмитрий Лыхин, Даниил Яровов, Егор Булгаков

Литавры: Илья Кучеров

Дирижёр Рустам Дильмухаметов