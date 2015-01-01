Аптека Ватикана открыта для всех

В самом маленьком государстве мира также есть своя аптека. Она была основана в 1874 году для снабжения лекарствами Пап и кардиналов. Сейчас она обслуживает около сорока тысяч медицинских рецептов, и более пятидесяти процентов ее клиентов приезжают из других стран.