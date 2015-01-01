Так выглядели неприбранные рабочие кварталы Стамбула в середине прошлого века. А ведь ранее город превосходил Рим как самую могущественную столицу мира. В 50-х и 60-х годах фотограф Ара Гюлер запечатлел его во время работы корреспондентом на Ближнем Востоке. Гюлер знал все закоулки города, в котором он родился и жил. Он запечатлел лица простых людей, от рабочих до рыбаков. У него была особая способность превращать будничное в искусство.
Ара Гюлер — один из величайших фотографов мира
23 часа назад
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