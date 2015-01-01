Банк продовольствия Италии сотрудничает с 7,5 тыс. благотворительных организаций, чтобы помочь накормить наиболее обездоленное население страны. Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры организации продолжают работать, чтобы помочь тем, кто больше всего нуждается. Они помогают людям, которые даже при нормальных обстоятельствах, не могли найти денег на еду.
Банк продовольствия Италии продолжает помогать бедным
5 дней назад
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