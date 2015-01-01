Благодарность медикам за их работу во время пандемии

8 часов назад

Прелат Опус Деи, Фернандо Окарис, провел виртуальную встречу с медицинскими работниками, которые были на передовой во время пандемии. Они рассказали ему трогательные истории. Некоторые были в больницах, которыми руководит Опус деи. Например, в Нигерии врачи и медсестры единодушно решили, что они не оставят пациентов в одиночестве.


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