Прелат Опус Деи, Фернандо Окарис, провел виртуальную встречу с медицинскими работниками, которые были на передовой во время пандемии. Они рассказали ему трогательные истории. Некоторые были в больницах, которыми руководит Опус деи. Например, в Нигерии врачи и медсестры единодушно решили, что они не оставят пациентов в одиночестве.
Благодарность медикам за их работу во время пандемии
8 часов назад
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