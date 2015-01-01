Важные мероприятия Папы в наступившем году

Год только начался, а у Папы Франциска уже намечено множество встреч и мероприятий на ближайшие 12 месяцев. Все сотрудники Ватикана, в том числе Папа, будут вакцинированы от коронавируса в начале года. Также Папа Франциск строит большие планы по процессу восстановления общества.