Год только начался, а у Папы Франциска уже намечено множество встреч и мероприятий на ближайшие 12 месяцев. Все сотрудники Ватикана, в том числе Папа, будут вакцинированы от коронавируса в начале года. Также Папа Франциск строит большие планы по процессу восстановления общества.
Важные мероприятия Папы в наступившем году
4 дня назад
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