Ватикан обновил литургический календарь

3 дня назад

Конгрегация богослужения и дисциплины таинств в Ватикане отвечает за все литургические вопросы. Она имеет полномочия добавлять праздничные дни в Общий римский календарь. Например, недавно конгрегация издала указ об объявлении 29 июля днем литургической памяти святых Марфы, Марии и Лазаря. Раньше в этот день вспоминали одну Марфу. Этот праздник теперь должен обновиться во всех календарях, чинах Мессы и литургии часов.


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