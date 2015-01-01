Конгрегация богослужения и дисциплины таинств в Ватикане отвечает за все литургические вопросы. Она имеет полномочия добавлять праздничные дни в Общий римский календарь. Например, недавно конгрегация издала указ об объявлении 29 июля днем литургической памяти святых Марфы, Марии и Лазаря. Раньше в этот день вспоминали одну Марфу. Этот праздник теперь должен обновиться во всех календарях, чинах Мессы и литургии часов.
Ватикан обновил литургический календарь
3 дня назад
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