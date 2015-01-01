Ватикан обновил литургический календарь

Конгрегация богослужения и дисциплины таинств в Ватикане отвечает за все литургические вопросы. Она имеет полномочия добавлять праздничные дни в Общий римский календарь. Например, недавно конгрегация издала указ об объявлении 29 июля днем литургической памяти святых Марфы, Марии и Лазаря. Раньше в этот день вспоминали одну Марфу. Этот праздник теперь должен обновиться во всех календарях, чинах Мессы и литургии часов.