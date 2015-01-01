Ватикан объясняет, почему Церковь не может благословить однополые браки

В этом официальном документе Ватикан ответил на непростой вопрос, могут ли однополые союзы получить благословение Церкви. В документе говорится: «Недопустимо благословлять отношения или партнерства, даже стабильные, которые включают сексуальную активность вне брака (то есть вне неразрывного союза мужчины и женщины, открытого для передачи жизни)». Согласно документу, благословение однополой пары может привести к неправильному пониманию того, что Церковь считает эти союзы действительными.