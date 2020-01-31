Повседневную жизнь Розы Пич можно описать одним словом: интенсивность. Если вырастить одного ребенка — огромная ответственность, представьте, что вы растите 18, а затем теряете троих из них и вашего супруга. Это определенно командная работа. Роза говорит, что ее семья работает, как большая спортивная команда
Вдова воспитывает 15 детей
3 дня назад
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