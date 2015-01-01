В некоторых регионах Италии карантин из-за коронавируса длился более двух месяцев. Возобновление деятельности — это постепенный процесс, поэтому в настоящее время лишь малые группы могут посещать мессу одновременно. Илария, Маттео и отец Джакомо разработали веб-сайт, чтобы люди могли забронировать места в церкви или узнать, есть ли свободные места. Так, пользователь может решить, пойти ли на мессу в другое время или в другой приход.
Веб-сайт помогает зарезервировать место в церкви
3 часа назад
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