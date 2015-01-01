Великий Имам: «Эта энциклика возвращает человечеству совесть»

Из мусульманского мира были получены послания в поддержку энциклики Папы Франциска. Лидер суннитского ислама, великий имам Аль-Азхара – Ахмед Аль-Тайеб — заявил, что документ возвращает человечеству совесть. Напомним, что ранее Папа Франциск и Великий Имам подписали документ о человеческом братстве. На той встрече в 2019 году возник комитет, генеральный секретарь которого участвовал в презентации новой энциклики Святейшего Отца. Это был необычный момент, ведь не так уж часто можно увидеть мусульманина на презентации папского документа в Ватикане.