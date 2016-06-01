Взгляд католика на вопрос трансгендерной идеологии

5 дней назад

За последние десять лет епископ Майкл Бербидж из Арлингтона, штат Вирджиния, стал свидетелем подъема трансгендерной идеологии в своей епархии. Чтобы предоставить католикам мнение по этому вопросу, подкрепленное церковным учением, епископ Бербидж опубликовал «Катехизис о человеческой личности и гендерной идеологии», который основан на широком спектре источников, чтобы прояснить, как католики могут подходить к вопросу гендерной идентичности.


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