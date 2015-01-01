Видеообращение Папы к пожилым людям всего мира

2 дня назад

Папа Франциск отправил это видеообращение бабушкам, дедушкам и пожилым людям всего мира.

 


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