Визит в собор, разрушенный террористами в 2010 году

Спустя 10 лет после нападения «Аль-Каиды» на Сиро-католическую церковь «Богоматерь Спасения» Папа Франциск посетил то самое место, где провел встречу с епископами, семинаристами, а также монахинями и монахами Багдада. Святейший Отец напомнил о свидетельстве веры 48 мучеников, находящихся в процессе беатификации. Он также вспомнил о 9 мусульманах, погибших в результате нападения.