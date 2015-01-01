Визит в собор, разрушенный террористами в 2010 году

4 дня назад

Спустя 10 лет после нападения «Аль-Каиды» на Сиро-католическую церковь «Богоматерь Спасения» Папа Франциск посетил то самое место, где провел встречу с епископами, семинаристами, а также монахинями и монахами Багдада. Святейший Отец напомнил о свидетельстве веры 48 мучеников, находящихся в процессе беатификации. Он также вспомнил о 9 мусульманах, погибших в результате нападения.


Просмотров:
30

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  