Эта игра, недавно выпущенная в формате виртуальной реальности, имеет особенный сюжет. «Победи великанов» основана на одной из величайших библейских дуэлей в истории: Давида против Голиафа. Игроки выбирают роль молодого Давида из Ветхого Завета, пастуха, которому поручено защищать свое стадо, семью и страну от опасностей внешнего мира.
Виртуальная игра по мотивам библейских историй
1 день назад
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