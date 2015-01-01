Виртуальная игра по мотивам библейских историй

1 день назад

Эта игра, недавно выпущенная в формате виртуальной реальности, имеет особенный сюжет. «Победи великанов» основана на одной из величайших библейских дуэлей в истории: Давида против Голиафа. Игроки выбирают роль молодого Давида из Ветхого Завета, пастуха, которому поручено защищать свое стадо, семью и страну от опасностей внешнего мира.


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