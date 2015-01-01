Виртуальный тур по одной из самых красивых церквей Милана

14 часов назад

 

В одном из скрытых уголков Милана хранится одна из самых захватывающих дух фресок. «Ла Чертоза ди Гареньяно» — это церковь четырнадцатого века, расположенная на окраине Милана. Этот приход, когда-то бывший картезианским монастырем, украшен красивыми историческими фресками, которые украшают почти каждый дюйм внутри этого строения.

Теперь великолепная коллекция религиозных произведений искусства доступна благодаря ее цифровому преобразованию. С помощью одного клика мышки вы можете принять участие в онлайн-туре в формате 3D, позволяющем рассмотреть практически каждый уголок церкви и предоставляющем подробную информацию о картинах.

 


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