Виртуальный тур по одной из самых красивых церквей Милана

В одном из скрытых уголков Милана хранится одна из самых захватывающих дух фресок. «Ла Чертоза ди Гареньяно» — это церковь четырнадцатого века, расположенная на окраине Милана. Этот приход, когда-то бывший картезианским монастырем, украшен красивыми историческими фресками, которые украшают почти каждый дюйм внутри этого строения.

Теперь великолепная коллекция религиозных произведений искусства доступна благодаря ее цифровому преобразованию. С помощью одного клика мышки вы можете принять участие в онлайн-туре в формате 3D, позволяющем рассмотреть практически каждый уголок церкви и предоставляющем подробную информацию о картинах.