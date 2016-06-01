Виртуальный тур по храму Лурдской Богоматери

1 день назад

В марте 2020 года, в разгар пандемии, храм Богоматери Лурдской, одно из самых популярных мест паломничества, впервые в своей истории закрылся для публики. Но зато во время изоляции с помощью дронов был записан виртуальный тур по храму, сделав его доступным для людей, которые не могут путешествовать.


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