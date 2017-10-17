Вице президент США посетил Папу Франциска в Ватикане

В пятницу 24 января 2020 года Папа Франциск и вице-президент США Майк Пенс встретились в Ватикане. Они провели один час за закрытыми дверями, обсуждая важные вопросы, вероятно, обсудили положение дел между США и Ираном.

В разговоре с Папой Франциском, Майк Пенс упомянул визит президента Дональда Трампа в Ватикан в мае 2017 года. Посол США при Святом Престоле Каллиста Гингрич и ее муж Ньют Гингрич также присутствовали на этой встрече. Когда пришло время для подарков, Майк Пенс подарил Папе крест, сделанный из дерева, выросшего в саду в резиденции вице-президента США.

Преподнося свои подарки, Папа Франциск пояснил, что ангел на медальоне уже победил демона войны. Чтобы закрепить это послание, Святейший Отец передал вице-президенту послание мира, которое он подписал тем же утром.

После официальной встречи и подарков, стороны тепло распрощались. Майк Пенс выразил Святейшему Отцу свою глубочайшую признательность за весь его труд.