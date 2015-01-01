Вопрос о статусе Собора Святой Софии в Константинополе

8 часов назад

Собор Святой Софии в Константинополе ранее был тем, чем для католиков сегодня является Собор Святого Петра. Именно там восседал Константинопольский патриарх. Этот город был политической и культурной столицей западного мира после падения Римской империи.


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