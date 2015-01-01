Всемирный день бедных в Ватикане

5 дней назад

Папа отслужил Святую мессу по случаю Всемирного дня бедных в Ватикане. На мероприятие было допущено всего около ста человек, среди которых были волонтеры, представители благотворительных организаций и, конечно же, люди, получающие помощь от социальных учреждений.


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