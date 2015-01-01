Все люди зависят друг от друга, поэтому победить пандемию можно только сообща

5 дней назад

Пандемия – это наше настоящее, но она несет в себе и уроки на будущее. Многое зависит от решений, которые мы принимаем сегодня.
Вот почему 163 члена Папской академии жизни подготовили амбициозный документ с идеями о том, как ориентироваться в этом новом мире.
Предложение называется: «Глобальная эпидемия и универсальное братство».


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