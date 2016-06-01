Встреча Папы Франциска с мигрантами

Хор мигрантов из разных стран открыл заключительное мероприятие Папы на Кипре гимном «Песнь Солнца». Встреча прошла в католической церкви Святого Креста, находящейся внутри древних стен города Никосии. В настоящее время Кипр принимает больше мигрантов на душу населения, чем любая другая страна Европейского Союза.