Хор мигрантов из разных стран открыл заключительное мероприятие Папы на Кипре гимном «Песнь Солнца». Встреча прошла в католической церкви Святого Креста, находящейся внутри древних стен города Никосии. В настоящее время Кипр принимает больше мигрантов на душу населения, чем любая другая страна Европейского Союза.
Встреча Папы Франциска с мигрантами
1 неделя назад
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