В последний раз лидер Элладской православной церкви Греции встречался с Папой Франциском в 2016 году, когда они вместе со Вселенским патриархом Варфоломеем посетили лагерь беженцев Мория на острове Лесбос. Архиепископ Иероним II сопровождал Папу в Тронный зал на их встречу.
Встреча Папы Франциска с представителями духовенства Греции
1 неделя назад
АРХИВ
КАЛЕНДАРЬ
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
- Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2021 г. Новосибирск 1 неделя назад
- Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2021 г. Новосибирск 1 неделя назад
- Проповедь. Навечерие Рождества Христова 24 декабря 2021 г. Новосибирск 1 неделя назад