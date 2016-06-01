Встреча Папы Франциска с представителями духовенства Греции

1 неделя назад

В последний раз лидер Элладской православной церкви Греции встречался с Папой Франциском в 2016 году, когда они вместе со Вселенским патриархом Варфоломеем посетили лагерь беженцев Мория на острове Лесбос. Архиепископ Иероним II сопровождал Папу в Тронный зал на их встречу.


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