Встреча Папы Франциска с представителями духовенства Греции

В последний раз лидер Элладской православной церкви Греции встречался с Папой Франциском в 2016 году, когда они вместе со Вселенским патриархом Варфоломеем посетили лагерь беженцев Мория на острове Лесбос. Архиепископ Иероним II сопровождал Папу в Тронный зал на их встречу.