Встреча Папы Франциска с президентом Кипра

1 неделя назад

Папа Франциск был тепло встречен президентом Кипра Никосом Анастасиадисом за пределами Президентского дворца в Никосии. Затем его встречали с музыкой в исполнении оркестра вооруженных сил Кипра.


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