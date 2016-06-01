Папа Франциск был тепло встречен президентом Кипра Никосом Анастасиадисом за пределами Президентского дворца в Никосии. Затем его встречали с музыкой в исполнении оркестра вооруженных сил Кипра.
Встреча Папы Франциска с президентом Кипра
1 неделя назад
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