Встреча семей Преображенской епархии в Новосибирск – Бердск. 1-4 ноября 2019

С 1 по 4 ноября в Бердском доме отдыха «Спартанец» прошла вторая епархиальная встреча семей Преображенской епархии. Тема этой второй епархиальной встречи семей: « Семья — надежда для Церкви и для всего мира.» Важно отметить,что это не встреча с семьями, а именно встреча семей. Встреча, на которой семейные пары из разных уголков епархии смогли встретиться и обсудить насущные проблемы. Доклады для встречи семей были выбраны путем опроса по приходам. Докладчиками на этой встрече выступили священники, монашествующие и миряне. И конечно ежедневная Святая Месса и общая молитва способствовала духовному укреплению и взаимному духовному обогащению.