Встреча семей Преображенской епархии в Новосибирск–Бердск. 1-4 ноября 2019. Первый день

1 ноября 2019 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в торжество Всех Святых, Святой Мессой под предстоятельством Владыки Иосифа Верта, открылась Епархиальная встреча семей, ёе девиз «Семья – надежда для Церкви и для всего мира». После мессы все отправились на Базу отдыха «Спартанец».

2 ноября в первый день встречи, начался со Свидетельства семьи из Красноярска, затем участники встречи работали в группа. Главным событием дня была поездка на кладбище.

После мы заглянули в детскую комнату и посмотрели на их работу, во время встречи семей.

День завершился Выставлением Пресвятых Даров.