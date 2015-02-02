1 ноября 2019 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в торжество Всех Святых, Святой Мессой под предстоятельством Владыки Иосифа Верта, открылась Епархиальная встреча семей, ёе девиз «Семья – надежда для Церкви и для всего мира». После мессы все отправились на Базу отдыха «Спартанец».
2 ноября в первый день встречи, начался со Свидетельства семьи из Красноярска, затем участники встречи работали в группа. Главным событием дня была поездка на кладбище.
После мы заглянули в детскую комнату и посмотрели на их работу, во время встречи семей.
День завершился Выставлением Пресвятых Даров.
Встреча семей Преображенской епархии в Новосибирск–Бердск. 1-4 ноября 2019. Первый день
1 ноября 2019 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске в торжество Всех Святых, Святой Мессой под предстоятельством Владыки Иосифа Верта, открылась Епархиальная встреча семей, ёе девиз «Семья – надежда для Церкви и для всего мира». После мессы все отправились на Базу отдыха «Спартанец».