Встреча сестёр Преображенской епархии, 31 января—2 февраля 2022 года, Новосибирск-Мочище, день 1

С 31 января по 2 февраля в реколекционном центре «Вифлеем» состоялась ежегодная встреча сестёр Преображенской епархии.

31 января с докладами на тему «Синодальность» выступил отец Денис Марчишин, настоятель кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске. После доклада участницы работали в группах, чтобы обсудить возможность диалога в духе синодальности в своих общинах, а затем на общей ассамблее делились опытом такого диалога или же трудностями, связанными с этим вопросом.

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