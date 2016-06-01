Встреча сестёр Преображенской епархии, 31 января—2 февраля 2022 года, Новосибирск-Мочище, день 2

С 31 января по 2 февраля в реколекционном центре «Вифлеем» состоялась ежегодная встреча сестёр Преображенской епархии.

1 февраля отец Никита Кушнарев, CJD размышлял вместе с участницами встречи на тему «Посвящённая Богу жизнь в России: ожидание и реальность». Отец Никита приехал на встречу из Владивостока, поэтому была прекрасная возможность узнать об аспектах посвященной жизни в соседней епархии и новой формы сотрудничества на межепархиальном уровне

В этот день состоялись выборы нового Совета Сестёр. Следующие три года ответственной в Совете Сестёр будет с. Мария Агница Барабаш (SSVM), а с. Мириам Юскова (FC) и с. Михаэла Дубеньова (FC) будут помогать ей нести служение сёстрам Преображенской епархии, которое заключается в подготовке ежегодных встреч, а также в вопросах постоянной формации и организации семинаров, направленных на улучшение служения монашествующих.

Собравшиеся поблагодарили с. Антонию Ледницку (FC) и сестёр, которые ей помогали в Совете, за служение и любовь, с которой она принимается за любое начинание.

Сестры из общины Святого Павла из Шартра, с. Арета Хен и с. Тереза Поль Ли (SPC) рассказали о традиции празднования нового года по лунному календарю в Корее и о том, как они празднуют этот праздник с своей общине. На обеде были представлены салаты корейской кухни, а все участницы встречи разделили радость наших сестёр из Кореи, которые уже много лет несут своё служение в нашей епархии.

Вечером 1 февраля состоялся «Веселый вечер», во время которого в дружественной обстановке собравшиеся на встречу пели песни, колядки и принимали участие в играх.

Всё это в нашем фотоотчёте.