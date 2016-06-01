С 31 января по 2 февраля в реколекционном центре «Вифлеем» состоялась ежегодная встреча сестёр Преображенской епархии.
2 февраля, в праздник Сретения Господня, в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске все монашествующие обновили обеты во время Святой Мессы под предстоятельством ординария епархии епископа Иосифа Верта.
После Святой Мессы состоялся праздничный обед в епархиальном центре епископа-исповедника Александра Хиры. В последний день Встречи сестёр стало традицией посещать сестёр-кармелиток в монастыре Воскресения Господня, таким образом монашествующие активного апостольского служения и сёстры, посвятившие себя созерцанию встречаются для обмена подарками, приветами и рассказами о своей жизни.
Встречи Сестёр Преображенской епархии проходят при поддержке благотворительной организации «Реновабис».
Все подробности в нашем фотоотчёте.
Встреча сестёр Преображенской епархии, 31 января—2 февраля 2022 года, Новосибирск-Мочище, день 3
С 31 января по 2 февраля в реколекционном центре «Вифлеем» состоялась ежегодная встреча сестёр Преображенской епархии.