Встреча сестёр Преображенской епархии, 31 января—2 февраля 2022 года, Новосибирск-Мочище, день 3

С 31 января по 2 февраля в реколекционном центре «Вифлеем» состоялась ежегодная встреча сестёр Преображенской епархии.

2 февраля, в праздник Сретения Господня, в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске все монашествующие обновили обеты во время Святой Мессы под предстоятельством ординария епархии епископа Иосифа Верта.

После Святой Мессы состоялся праздничный обед в епархиальном центре епископа-исповедника Александра Хиры. В последний день Встречи сестёр стало традицией посещать сестёр-кармелиток в монастыре Воскресения Господня, таким образом монашествующие активного апостольского служения и сёстры, посвятившие себя созерцанию встречаются для обмена подарками, приветами и рассказами о своей жизни.

Встречи Сестёр Преображенской епархии проходят при поддержке благотворительной организации «Реновабис».

Все подробности в нашем фотоотчёте.