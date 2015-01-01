Встреча с еврейской общиной

14 часов назад

Папа Франциск прибыл на историческую площадь Героев в Братиславе, чтобы встретиться с членами местной еврейской общины.

 


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