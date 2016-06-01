Встреча с президентом Южной Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с Папой Франциском в Ватикане. Так началась их встреча. Президент Мун Чжэ Ин и Папа встречаются во второй раз. Они обменялись идеями о разрешении мировых гуманитарных кризисов, климатическом кризисе и примирении с Северной Кореей.