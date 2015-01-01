Вход в Ватикан закрыт на время эпидемии коронавируса

Папа Римский благословил Рим и мир из окна своего кабинета даже, несмотря на то, что площадь была пуста. Это случилось потому, что вход в Ватикан был запрещен в попытке предотвратить дальнейшее распространение вируса. Разгар эпидемии коронавируса привел также к отмене публичных богослужений Папы на Страстной неделе. Префектура Папского дома опубликовала на своем сайте информацию о том, что Святейший Отец будет служить литургии без присутствия верующих. Также известно, что Папа не будет молиться молитвой «Ангел господень» из окна, по крайней мере, до Пасхи 12 апреля. В связи с тем, что многие церкви закрыты по всему миру, а не только в Италии, в настоящее время Месса Папы Франциска будет ежедневно транслироваться в прямом эфире на телевидении. Каждый день он молится в интенциях всех заболевших, о медицинском персонале, а также индивидуальном молитвенном намерении на каждый день.