Выставка игрушек в Риме перенесет вас в детство

25 минут назад

Внутренняя часть дворца Браски на площади Навона приобрела волшебный образ, полный сюрпризов, чтобы провести выставку игрушек. Здесь собрано более семисот образцов старинных игрушек. Некоторые из них являются настоящими историческими реликвиями. Есть авиамодели, знакомые всем нам игрушки и большая коллекция кукол.


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