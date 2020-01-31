Туринская плащаница — одна из самых ценных реликвий, рассказывающая о страстях Иисуса. Предполагается, что на ней изображено состояние тела после распятия. Сегодня галерея Арте Поли и Музео Деи Папи в Риме представляют подробную выставку об этой реликвии.
Выставка реликвий, связанных с Туринской плащаницей
2 дня назад
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