Красную ель весом около восьми тонн поставили на площади Святого Петра. Дерево росло 113 лет и достигло в высоту более тридцати метров. Она была срублена в лесу Андало, в северном итальянском регионе Трентино. Скоро ее украсят деревянные шары, сделанные там же.
В Ватикане установили рождественскую ель
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