В Ватикане установили рождественскую ель

Красную ель весом около восьми тонн поставили на площади Святого Петра. Дерево росло 113 лет и достигло в высоту более тридцати метров. Она была срублена в лесу Андало, в северном итальянском регионе Трентино. Скоро ее украсят деревянные шары, сделанные там же.