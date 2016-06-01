В Ватикане установили рождественскую ель

1 день назад

Красную ель весом около восьми тонн поставили на площади Святого Петра. Дерево росло 113 лет и достигло в высоту более тридцати метров. Она была срублена в лесу Андало, в северном итальянском регионе Трентино. Скоро ее украсят деревянные шары, сделанные там же.


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