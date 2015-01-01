В колизее выставлены подлинные артефакты из Помпеи

19 часов назад

Широкие пешеходные дорожки Колизея теперь включают остатки Помпеи, города, с которым Рим укрепил свои связи в IV веке нашей эры во время своего расширения.


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