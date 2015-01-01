В середине лета вновь выпал «снег» в одной из церквей Рима

По традиции 5 августа лепестки белых цветов посыпались дождем с потолка базилики Санта Мария Маджоре в Риме, напоминая о чудесном летнем снегопаде, который произошел в IV веке. Традиция восходит к 358 году, когда Пресвятая Мать во сне попросила Папу Либерия построить церковь в месте, которое она укажет снегопадом в середине лета. В этом году из-за мер по борьбе с коронавирусом лишь ограниченному количеству людей было разрешено присутствовать на этой мессе.