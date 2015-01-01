В Сикстинской капелле развешаны гобелены Рафаэля

3 дня назад

К пятисотой годовщине со дня смерти гениального художника Рафаэля Ватикан подготовил выставку гобеленов. В течение недели эти 12 гобеленов будут вывешены в месте, для которого они и были предназначены — в Сикстинской капелле.


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