В Сирии восстановлен храм, разрушенный джихадистами

Христиане Алеппо восстановили свой собор, разрушенный во время войны. Храм был построен в 1873 году и отреставрирован в 1914 году. Но Собор постигла та же участь, что и христиан в Алеппо. Он сильно пострадал в период с 2012 по 2016 год. В частности, в 2013 году джихадисты атаковали его, пытаясь стереть всё христианское в этом районе. Теперь, с помощью Папского фонда «Помощь церкви в нужде» и других учреждений, собор был восстановлен.