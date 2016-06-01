Гвидо Марини официально оставил пост церемониймейстера Папы

6 часов назад

 

Папа Франциск попрощался со своим церемониймейстером Гвидо Марини во время этой молитвы в базилике Святого Петра.

 


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