Девушка привезла Папе фото мигрантов 19 века

12 часов назад

Патрисия отправилась в Рим с этой трогательной фотографией. Она была сделана ее отцом, Мануэлем Ферролом, в 1957 году в порту Ла-Корунья, Испания. Эта фотография рассказывает о поколении мигрантов, уехавших из Испании в Латинскую Америку.


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