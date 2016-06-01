Девушка привезла Папе фото мигрантов 19 века

Патрисия отправилась в Рим с этой трогательной фотографией. Она была сделана ее отцом, Мануэлем Ферролом, в 1957 году в порту Ла-Корунья, Испания. Эта фотография рассказывает о поколении мигрантов, уехавших из Испании в Латинскую Америку.