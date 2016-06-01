Дело о беатификации Жерома Лежёна все еще открыто

4 дня назад

В 1958 году доктор Жером Лежён открыл вариацию ДНК, трисомию по двадцать первой хромосоме, приводящую к синдрому Дауна у детей. Позже он решил противостоять научному сообществу, которое использовало его открытие для аборта плодов, у которых была обнаружена лишняя хромосома. История жизни французского врача теперь напечатана в книге: «Жером Лежён: человек науки и совести».


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