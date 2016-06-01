Хор мальчиков-алтарников Хуанкавелика, который состоит из 50-ти детей из разных провинций Перу. Они известны тем, что поют гимны на кечуа, языке предков инков, также известном как григорианское пение Анд. Каждый год они снимают музыкальное видео с целью восстановить традиционные песни, передающиеся с тех пор, как в стране было принято христианство.
Детский хор из Перу будет колядовать в Ватикане
1 день назад
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