Детский хор из Перу будет колядовать в Ватикане

Хор мальчиков-алтарников Хуанкавелика, который состоит из 50-ти детей из разных провинций Перу. Они известны тем, что поют гимны на кечуа, языке предков инков, также известном как григорианское пение Анд. Каждый год они снимают музыкальное видео с целью восстановить традиционные песни, передающиеся с тех пор, как в стране было принято христианство.