Документальный фильм об ордене Кларетинов

2 дня назад

Режиссер нового документального фильма является экспертом в области жизни знаменитых религиозных деятелей. Его фильмы — о людях, героически проживших свою веру в особо трудных жизненных ситуациях. Вот почему он решил сосредоточиться на святом Антонио Марии Кларете. Тот не только основал Орден кларетинов, но и был архиепископом Сантьяго-де-Куба и исповедником королевы Испании Изабеллы II.


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