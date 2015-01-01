Документальный фильм об ордене Кларетинов

Режиссер нового документального фильма является экспертом в области жизни знаменитых религиозных деятелей. Его фильмы — о людях, героически проживших свою веру в особо трудных жизненных ситуациях. Вот почему он решил сосредоточиться на святом Антонио Марии Кларете. Тот не только основал Орден кларетинов, но и был архиепископом Сантьяго-де-Куба и исповедником королевы Испании Изабеллы II.