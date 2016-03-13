Документальный фильм о беженцах

9 часов назад

Бежать из страны с одним узелком одежды на спине, быть отделённым от семьи, покинуть свою страну, найти пищу и воду — нелегкая задача. Алиса и Глэдис хорошо об этом знают. Эти две молодые мамы бежали от войны в поисках лучшего будущего для своих детей.


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