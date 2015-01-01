Документальный фильм о жизни и наследии Матери Терезы

22 часа назад

«Рассветы Калькутты» — новый документальный фильм от создателей фильма «Войтыла, расследование». Новый проект содержит свидетельства шести человек, которые рискуют своей жизнью в отдаленных уголках мира, чтобы показать, как наследие Матери Терезы живет сегодня.


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