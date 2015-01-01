Доступ к гробу Карло Акутиса закрыт

7 часов назад

За 19 дней после беатификации гроб Карло Акутиса посетило около 41 тысячи паломников. Его реликвии были доступны для поклонения дольше, чем предполагалось изначально, чтобы тысячи людей могли посетить их после его беатификации. Марчелло Семераро, новый префект Конгрегации по делам святых, отправился в Ассизи, чтобы принять участие в этой короткой церемонии.


Просмотров:
33

АРХИВ

КАЛЕНДАРЬ

Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  