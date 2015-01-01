Доступ к гробу Карло Акутиса закрыт

За 19 дней после беатификации гроб Карло Акутиса посетило около 41 тысячи паломников. Его реликвии были доступны для поклонения дольше, чем предполагалось изначально, чтобы тысячи людей могли посетить их после его беатификации. Марчелло Семераро, новый префект Конгрегации по делам святых, отправился в Ассизи, чтобы принять участие в этой короткой церемонии.