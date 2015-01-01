Если вы ищете древнеримские артефакты, канализация может быть, как раз тем местом, где можно их найти. «Циппус» или бордюрный камень времен древнеримского императора Клавдия был обнаружен на площади императора Августа в Риме во время работ по модернизации канализационной системы этого района.
Древний камень найден во время ремонта римской канализации
6 дней назад
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