Древний камень найден во время ремонта римской канализации

Если вы ищете древнеримские артефакты, канализация может быть, как раз тем местом, где можно их найти. «Циппус» или бордюрный камень времен древнеримского императора Клавдия был обнаружен на площади императора Августа в Риме во время работ по модернизации канализационной системы этого района.